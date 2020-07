Coronavirus, il virologo Pregliasco: “Nuovi casi bassissimi, ma resta la scommessa dei focolai” (Di lunedì 20 luglio 2020) “I dati di oggi ci confermano una circolazione endemica, con numeri bassissimi. Si riducono i casi positivi e i ricoveri per Covid-19, e la Lombardia sembra essersi normalizzata, anche se oggi in generale c’è da tener conto del numero ridotto di tamponi. resta la scommessa dei focolai, spesso legati a casi importati”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. “Dobbiamo mantenere alta l’attenzione e anche noi, singolarmente, dobbiamo rispettare le misure per contribuire a controllare la diffusione del virus. Perché rilevare i focolai e tracciare i casi è importante, ma anche i cittadini possono dare una mano a contrastare il ... Leggi su meteoweb.eu

PUGLIA – Dopo un weekend di tensione per alcuni casi di importazione del covid attraverso gli sbarchi, torna il sereno. L’Asl ha prontamente isolato i nuovi positivi fin dal primo momento in cui hanno ...

Pierluigi Cecchi morto, il pediatra ha perso la battaglia contro il Covid

Rimini, 20 luglio 2020 - Era tornato negativo due settimane fa, ma a uccidere Pierluigi Cecchi, noto pedriatra che ha speso la sua vita a curare i bambini in tutto il mondo, è stato il Covid. Aveva 77 ...

