Coronavirus | epidemiologo | “La pandemia si è spostata nei Paesi negazionisti | non è un caso”

"E' più che altro l'onda lunga della prima infezione che ormai è diventata uno tsunami negli Stati Uniti. La pandemia si è spostata da New York, dove è arrivato il virus, negli Stati a sud e ovest, come è normale che sia. L'errore è stato sottovalutare la situazione di New York con una riapertura un po' troppo affrettata in alcuni Stati": lo ha spiegato, in un'intervista al Corriere della Sera, Paolo Bonanni, epidemiologo, ordinario di Igiene all'Università di Firenze. "Non è un caso che succeda in Paesi di fatto negazionisti, che non hanno mai accettato una politica di chiusura e di distanziamento come Stati Uniti e Brasile. La prevenzione è identica in tutto il mondo: igiene delle ...

