Corona virus: Italia, 12404 positivi a test (-36 in un giorno) con 35058 decessi (13) e 197162 guariti (213). Totale di 244624 casi (190) Dati della protezione civile (Di lunedì 20 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 12404 positivi a test (-36 in un giorno) con 35058 decessi (13) e 197162 guariti (213). Totale di 244624 casi (190) <span class="subtitle">Dati della protezione civile</span> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

