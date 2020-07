Contagi in calo, schizzano i prezzi dei voli dal Sud: Catania-Milano a 520 euro. Bastano 9 euro per Londra (Di lunedì 20 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (19 luglio)«Potreste denunciare certi prezzi? Il problema non è tanto il non voler viaggiare, quanto il non potersi permettere di pagare così tanto per un volo di solo andata». A scriverci – così si firma – è un «laureato in giurisprudenza rimasto senza lavoro a causa del Coronavirus» che rischia di non poter partire per i costi dei biglietti troppo alti. E ci allega anche uno screenshot. Niente di nuovo, purtroppo. Costi alle stelle, ancora una volta. Nemmeno il Covid-19 ha frenato i prezzi inaccessibili dei biglietti aerei. 520 euro solo andata Noi di Open abbiamo simulato l’acquisto di un biglietto aereo e abbiamo scoperto che, in alcuni casi, per un volo di solo andata bisognerà sborsare ben 520 ... Leggi su open.online

