Cisterna, il sindaco Carturan presenta le dimissioni: ‘Tra 20 giorni deciderò se ritirarle’ (Di lunedì 20 luglio 2020) Terremoto politico a Cisterna di Latina dove oggi il sindaco Mauro Carturan ha rassegnato le sue dimissioni nel corso del comunale. Il Primo Cittadino ha poi aggiunto che tra 20 giorni, quindi il 9 agosto, dal momento che le dimissioni hanno valore già dalla data di oggi, deciderà se ritirarle o no. “Se poi avrete bisogno il 3 agosto di venire a votare affinché l’amministrazione non cada prima sarò a disposizione”, ha dichiarato Carturan prima di abbandonare l’aula, dove la tensione era alta sopratutto a causa del progetto di riqualificazione della ex Manifatture del Circeo con parco commerciale e naturalistico a ridosso della Pontina. Ma le dimissioni del sindaco non sono le sole: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

