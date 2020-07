Bonus asilo nido: come funziona il conguaglio che riconosce importi maggiori (Di lunedì 20 luglio 2020) Bonus asilo nido, possibile procedere con il conguaglio dopo aver corretto le informazioni sul proprio reddito Isee: l’Inps, con il messaggio n. 2839 pubblicato il 16 luglio 2020, ha fornito tutte le indicazioni per ottenere il rimborso degli importi maggiori spettanti. Bonus asilo nido, quando è concesso il conguaglio In Bonus asilo nido è un incentivo economico riconosciuto alle famiglie con figli, cui importo dipende dal reddito Isee posseduto e dichiarato. L’Inps, che si occupa della gestione e dell’erogazione dello stesso, effettua i versamenti tenendo conto delle informazioni pervenute al momento della presentazione della domanda ... Leggi su quifinanza

francescomila18 : RT @Antiogu60: ++ A RIVEDER LE STELLE ++ Bonus bebè e agevolazioni per l'asilo nido. IN CONCRETO IL MOVIMENTO 5 STELLE FA PROPRIO TANTO!… - NotizieOra : Conguaglio bonus asilo nido: rimborsi per chi regolarizza Isee - wam_the : Bonus asilo nido Inps 2020: come richiederlo e l’Isee previsto - InfoFiscale : Bonus asilo nido 2020 e ISEE difforme: istruzioni sul calcolo - roberto_lamela : RT @TobrukBruno: Identikit del grillino tipo 1 Rdc 2 Tariffe luce gas acqua agevolate 4 Casa popolare 3 Asilo nido gratuito 4 Sussidio co… -