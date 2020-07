Beautiful anticipazioni: si indaga sulla morte di Emma (Di lunedì 20 luglio 2020) Beautiful - Kiara Barnes, Katrina Bowden, Adain Bradley e Matthew Atkinson La morte di Emma (Nia Sioux) ha scosso l’universo di Beautiful e continuerà a farlo sempre di più, perchè legata al segreto che riguarda la figlia di Hope (Annika Noelle): la ragazza era infatti decisa a rivelare a quest’ultima che la piccola è viva, e si scoprirà che poco prima dell’incidente era intenta a scriverle un messaggio. I sospetti di coloro che sono a conoscenza del grande segreto, si concentreranno subito su Thomas, (Matthew Atkinson), come si evince dalle anticipazioni che seguono. Beautiful anticipazioni da lunedì 20 a venerdì 24 luglio Si cerca di capire come sia avvenuta la disgrazia che ha portato alla ... Leggi su davidemaggio

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

Ecco dove eravamo rimasti nelle ultime puntate di Beautiful. Thomas è da Hope e le sta facendo uno strano discorso durante il quale le dice che tutto quello che fa nella vita lo fa solo per garantire ...Cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 22 luglio 2020? Come avrete visto negli ultimi episodi in onda, la morte di Emma ha sconvolto davvero tutti ma non è stato un drammatico incidente ...