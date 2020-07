Bayern Monaco, Hoeness: “Il calcio è possibile anche senza Ultras” (Di lunedì 20 luglio 2020) Uli Hoeness, presidente onorario del Bayern Monaco, ha parlato della possibile riapertura degli stadi, sottolineando come sia possibile disputare partite senza tifosi sugli spalti, se questo è necessario per salvaguardare la salute di tutti. “È molto importante che gli Ultras comprendano che sono un elemento importante, ma che non possono prendere decisioni da soli. Sono a favore di una cooperazione. Sia chiaro: il calcio è possibile anche senza Ultras!“, sono le parole riportate da Sport1. Sul verdetto del TAS circa il caso Manchester City, che potrà tornare a disputare le Coppe europee, Hoeneß non si è esposto troppo: “Siamo rimasti ... Leggi su sportface

sportface2016 : #BayernMonaco, le parole del presidente onorario Uli #Hoeness sul possibile ritorno dei tifosi allo stadio #calcio… - sportface2016 : #BayernMonaco, #Lewandowski eletto miglior giocatore dai calciatori di #Bundesliga - laziopress : - pasqualinipatri : - Brigata_OM : Secondo BILD, l’#OM dovrebbe affrontare il Bayern Monaco il 31 luglio, per un’amichevole di lusso. #TeamOM -