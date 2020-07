Assegno mensile di assistenza: requisiti e domanda nel 2020 (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Assegno mensile di assistenza viene riconosciuto alle persone invalide civile, che hanno un’invalidità riconosciuta che va dal 74 per cento al 99 per cento. Questo non è l’unico requisito, bisogna anche non superare il tetto di reddito annuo lordo che nel 2020 è di 4.926,35 euro, a prescindere se siano redditi di lavoro o meno. Assegno mensile di assistenza: beneficiari L’Assegno spetta agli invalidi civile con un’età compresa dai 18 ai 67 anni e una riduzione della capacità lavorativa di disabilità tra il 74 per cento e il 99 per cento. Reddito di riferimento Nel calcolo del tetto di reddito sono considerati tutti i redditi di qualsiasi natura, soggetti ai fini ... Leggi su notizieora

