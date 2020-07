Vince Hamilton, Ferrari doppiate e Vettel sesto (Di domenica 19 luglio 2020) Lewis Hamilton ha vinto il Gp di Ungheria di Formula1, terza prova del mondiale. Il britannico della Mercedes ha preceduto Verstappen, Bottas, Stroll, Albon, Vettel, Perez, Ricciardo, Magnussen e Sainz. Ferrari doppiate: 6° Sebastian Vettel, 11° e fuori dalla zona punti Charles Leclerc. Il Mondiale torna in pista tra due settimane a Silverstone. Un super Lewis Hamilton conquista il successo nel GP d'Ungheria e balza in testa al mondiale di Formula1 dopo la vittoria in Stiria. Una gara senza storia quella portata a termine all'Hungaroring dal britannico che annienta tutti chiudendo con 8" di vantaggio sulla Red Bull del secondo Max Verstappen e piazzando il giro veloce all'ultima tornata.Chiude il podio, con il terzo posto, l'altra Mercedes di Valtteri Bottas. ... Leggi su ilfogliettone

