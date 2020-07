Ue, premier Conte attacca: “Europa sotto ricatto dei paesi frugali” (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo la seconda giornata di meeting, arriva il duro attacco all’Ue di Giuseppe Conte. Per il premier italiano, l’Unione è sotto ricatto dei paesi frugali. Non basta il secondo giorno di meeting tra Conte ed i vertici dell’Ue, sul futuro dell’Unione dopo l’emergenza Coronavirus. Così il premier italiano è andato all’attacco, definendo l’Europa sotto ricatto … L'articolo Ue, premier Conte attacca: “Europa sotto ricatto dei paesi frugali” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

