Tennis, esibizione Berlino 2020: Sinner cede in finale ad un super Thiem (Di domenica 19 luglio 2020) La finale del torneo Bett Aces di Berlino 2020 ha offerto il testa a testa fra Jannik Sinner e Dominic Thiem, straordinariamente godibile dal punto di vista puramente tecnico. L’azzurro ha tentato di proporre il proprio Tennis, inanellando inizialmente vincenti e giocando senza timore, seppur l’austriaco non gli abbia concesso di esprimersi al meglio ed abbia adottato contromisure tattiche concrete ed efficaci. Thiem è riuscito a prevalere attraverso il punteggio di 6-4, 6-2, palesando la sua ottimale condizione fisica e ribadendo il successo in semifinale nella torneo berlinese precedente. L’asso nella manica dell’austriaco è stato, come usualmente capita di vedere, il rovescio lungolinea: ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Tennis, esibizione #Berlino: #Sinner cade contro uno straripante #Thiem - zazoomblog : LIVE – Sinner-Thiem 4-5 finale esibizione tennis Berlino 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Thiem #finale… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Thiem 2-1 finale esibizione tennis Berlino 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Thiem #finale… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Thiem 1-0 finale esibizione tennis Berlino 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Thiem #finale… - zazoomblog : LIVE – Sinner-Thiem 3-3 finale esibizione tennis Berlino 2020: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Thiem #finale… -