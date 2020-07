Tennis – Bett1 Aces Berlin: Sinner si arrende in finale ad un super Thiem (Di domenica 19 luglio 2020) Niente da fare per Jannik Sinner. Il Tennista italiano, attuale numero 73 al mondo, è stato sconfitto nella finale del Bett1 Aces Berlin da Dominic Thiem, numero 3 del ranking mondiale maschile. Thiem si è imposto in 2 set sul giovane azzurro, dopo 69 minuti di gioco, aggiudicandosi incontro e torneo con il punteggio di 6-4 / 6-2.L'articolo Tennis – Bett1 Aces Berlin: Sinner si arrende in finale ad un super Thiem SPORTFAIR. Leggi su sportfair

