Romina Power, retroscena sulla sorella morta: lo avevano fatto insieme [VIDEO] (Di domenica 19 luglio 2020) Romina Power continua a ricordare la sorella Taryn Romina Power non si rassegna per la morte della sorella Taryn. Quest’ultima infatti, circa un mese fa è venuta a mancare a causa di un brutto male. Da quel momento in poi quasi tutti i giorni l’ex moglie di Al Bano la ricorda su Instagram con delle foto e VIDEO inediti. Le due congiunte erano molto unite anche se non si vedevano fisicamente da oltre un anno perché la donna viveva in una zona degli Stati Uniti con un clima rigido che Romina non riesce a sopportare. Nelle ultime ore la cantante americana ha postato una clip nella quale le due consanguinee sono all’interno di un camerino mentre cantano dei versi di una canzone. Al fianco del filmato la madre di Yari, Cristel ... Leggi su kontrokultura

