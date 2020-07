Roma, incendio a Tor di Valle: interviene la Protezione Civile (Di domenica 19 luglio 2020) Preoccupa la situazione a Tor di Valle. Nella trentanovesima zona di Roma sta divampando un incendio che continua a destare preoccupazione nella popolazione e che ha reso necessario l’intervento della Protezione Civile. Stando a quanto riporta il portale Meteo Web, il rogo si estenderebbe fino alla Magliana. Oggi pomeriggio l'incendio a #tordiValle è ripartito, in più punti e più esteso, fino a #magliana pic.twitter.com/oc1zsxRDdr — Paolo Fusco (@akapaf) July 19, 2020 Leggi su sportface

emergenzavvf : Sotto controllo l’#incendio che dalle 13 di #oggi ha coinvolto una vasta area di sterpaglie nel quartiere Boccea a… - avatar1dory : RT @ilmessaggeroit: #roma, #incendio a ridosso del campo nomadi di via Candoni: evacuato - 79_Alessio : RT @LuceverdeRoma: ????#Roma #incendio - Via della Magliana ??STRADA CHIUSA tra Via del Fosso della Magliana e Via Luigi Candoni >< #lucev… - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: #roma, #incendio a ridosso del campo nomadi di via Candoni: evacuato - ilmessaggeroit : #roma, #incendio a ridosso del campo nomadi di via Candoni: evacuato -

Ultime Notizie dalla rete : Roma incendio Incendi a Roma, otto roghi in cinque giorni: la mappa degli scenari di fuoco in città RomaToday Vandalismo: ignoti incendiano corona commemorativa dei partigiani

Dei vandali hanno incendiato a Grosseto una stele che ricordava i partigiani uccisi. L’episodio è accaduto nella notte. “Un gesto – commenta il presidente della Toscana, Enrico Rossi – che offende: un ...

Roma, a fuoco alcuni moduli abitativi del campo rom di via Candoni: intervento in corso dei Vigili del Fuoco

Un incendio è scoppiato poco fa a Roma nell’area boschiva alle spalle del campo nomadi in via Luigi Candoni. Le fiamme sono divampate anche all’interno del campo rom e hanno coinvolto alcuni moduli ab ...

Dei vandali hanno incendiato a Grosseto una stele che ricordava i partigiani uccisi. L’episodio è accaduto nella notte. “Un gesto – commenta il presidente della Toscana, Enrico Rossi – che offende: un ...Un incendio è scoppiato poco fa a Roma nell’area boschiva alle spalle del campo nomadi in via Luigi Candoni. Le fiamme sono divampate anche all’interno del campo rom e hanno coinvolto alcuni moduli ab ...