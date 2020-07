Recovery Fund: facciamo il punto (Di domenica 19 luglio 2020) Quanto richiesto dai Paesi del Nord non è in linea con il pensiero di Conte. Vorrebbero un taglio all’ammontare dei sussidi previsti dal ‘Next generation Ue’ ed esigono che il via libera allo stanziamento delle risorse, venga dal consiglio dei capi di Stato e di governo dell’Ue con voto unanime. La nuova riunione del consiglio … L'articolo Recovery Fund: facciamo il punto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

borghi_claudio : Ovviamente voi sapete che questo vertice #Euco non ha nessun significato. Il recovery fund era una schifezza prima… - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - Rosetta_71 : RT @PaoloMaddalenaA: l’Italia non deve far ricorso a nessun tipo di prestiti stranieri o europei, ma, nella situazione di recessione in cui… - CdT_Online : Il premier italiano Giuseppe Conte duro nei confronti di Olanda, Svezia, Austria e Danimarca, contrarie al comprome… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, scontro a tutto campo su sussidi e controlli. L'Italia è in difficoltà Il Messaggero Consiglio europeo straordinario, non c’è l’accordo, si tratta anche oggi

Recovery fund, al via il Consiglio europeo. I leader chiamati a confrontarsi con la proposta avanzata dalla Commissione europea. BRUXELLES (BELGIO) – Alle ore 10.00 (circa) del 17 luglio si è alzato i ...

Benamati: «L'auto ora riparte dagli incentivi ma poi servirà un piano di crescita»

Il Covid ha messo in ginocchio una delle filiere strategiche industriali, quella dell'automotive, e non solo in Italia. Per fermarci all'Europa, dove il settore pesa per l'11% della manifattura, il bo ...

Recovery fund, al via il Consiglio europeo. I leader chiamati a confrontarsi con la proposta avanzata dalla Commissione europea. BRUXELLES (BELGIO) – Alle ore 10.00 (circa) del 17 luglio si è alzato i ...Il Covid ha messo in ginocchio una delle filiere strategiche industriali, quella dell'automotive, e non solo in Italia. Per fermarci all'Europa, dove il settore pesa per l'11% della manifattura, il bo ...