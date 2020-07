Neonato trovato dal parroco davanti a una chiesa, si cercano i genitori (Di domenica 19 luglio 2020) Un Neonato è stato lasciato questa mattina davanti all'ingresso della parrocchia di San Giovanni Battista, a Bari. A trovare il bimbo, in una termoculla, è stato il parroco della chiesa a Poggiofranco,... Leggi su today

