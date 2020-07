Napoli-Udinese, Politano segna lo splendido gol vittoria in pieno recupero (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Gol splendido di Politano che nell’ultimo minuto di recupero decide Napoli-Udinese. Il 2-1 lo firma l’ex Inter, che segna il primo gol con la maglia azzurra. L’esterno destro rientra e calcia a giro da una posizione estremamente defilata, non lasciando scampo a Musso e costringendo i friulani a una sconfitta che comunque resta probabilmente indolore. vittoria che dà morale, invece, per gli azzurri, in alto il VIDEO. Leggi su sportface

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Parma 2-3 Sampdoria Brescia 2-1 SPAL Fiorentina 2-0 Torino Genoa 2-1 Lecce Napoli 2-1 Udinese - MangaRobby : È finita! Politano salva il Napoli. Partita dominata, ma attacco poco pungente e 3 occasioni importanti concesse. C… - Victormash17 : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Results: Napoli 2-1 Udinese Brescia 2-1 SPAL Genoa 2-1 Lecce Fiorentina 2-0 Torino #SSFootball - Agenzia_Ansa : Risultati @SerieATIM #NapoliUdinese 2-1 #NapUdi #FiorentinaTorino 2-0 #FioTor #BresciaSpal 2-1 #BreSpa e… - Boboj29 : Genoa 2 Lecce 1 ,il Lecce meritava un pareggio Brescia 2 Spal 1 , Spal in vantaggio ma poi e' calata la nebbia Napo… -