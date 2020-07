MotoGp, Spagna: Crutchlow out, niente gara a Jerez (Di domenica 19 luglio 2020) Jerez - Cal Crutchlow non sarà al via del Gp di Spagna , prima prova stagionale della MotoGp 2020. Il pilota della Honda LCR è stato protagonista di una brutta caduta nel corso del Warm Up di questa ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Spagna MotoGP, oggi il GP di Spagna: orari tv e ultime news Sky Sport A Jerez vince in Moto2 Luca Marini, fratello di Valentino Rossi

Roma, 19 lug. (askanews) - Successo in casa Valentino per la Moto2 nel Gp di Spagna, primo appuntamento del Motomondiale in corso a Jerez. La pista andalusa ha sorriso a Luca Marini, fratello di Valen ...

JEREZ - Cal Crutchlow non sarà al via del Gp di Spagna, prima prova stagionale della MotoGp 2020. Il pilota della Honda LCR è stato protagonista di una brutta caduta nel corso del Warm Up di questa ...

