Moto2, Marini: “Abbiamo fatto un grandissimo lavoro” (Di domenica 19 luglio 2020) “Sono davvero felice per tutto il Team e l’Academy. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro già da mercoledì, ma la gara l’abbiamo vinta venerdì mattina quando abbiamo deciso di provare la simulazione e testare la strategia”. Queste le parole di Luca Marini dopo la vittoria del Gran Premio di Spagna, valevole per il Mondiale 2020 di Moto2. Sul circuito Angel Nieto di Jerez, il pilota dello Sky Racing Team ha avuto la meglio su Nagashima e Martin. “Oggi il ritmo è stato più lento di quanto potessi aspettarmi, Nagashima si è avvicinato, ma sono comunque riuscito a tenere il mio passo – ha affermato Marini – . Il livello in Moto2 è altissimo ed è importante essere sempre costanti e raccogliere il ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, l'abbraccio con il fratello Luca Marini dopo la vittoria in Moto2 a Jerez: il video! #SkyMotori… - SkySportMotoGP : ?? Super abbraccio per una super gara! ?? ?? Il 'Dottore' @ValeYellow46 va a congratularsi con @Luca_Marini_97 per la… - SkySportMotoGP : Dominio assoluto di Marini in #Moto2 a Jerez? ? Caduta per Bezzecchi ? 1????? @Luca_Marini_97 2????? #Nagashima (+1.2… - marika1646 : RT @SkySportMotoGP: 'Dedico la vittoria all'Italia e a chi soffre per il Covid' Bel messaggio di @Luca_Marini_97 dopo il trionfo a Jerez in… - GiovanniCopioli : Una gara gestita al meglio: complimenti @Luca_Marini_97 per la vittoria in #Moto2. Ottimi podi di @AndreaDovizioso… -