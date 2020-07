Moto GP, Jarvis: “Ecco perché Valentino Rossi si è ritirato. Felice per Quartararo e Vinales” (Di domenica 19 luglio 2020) Giornata dolceamara per il team Yamaha, che ha visto contrapporsi il successo di Fabio Quartararo e il secondo posto di Viñales al ritiro di Valentino Rossi, fermatosi a sei giri dalla fine per problemi alla sua M1. In merito alla questione ha parlato Lin Jarvis ai microfoni di Sky Sport: “Ad inizio gara mancava grip a Valentino, ha avuto problemi in frenata nei primi giri, poi perdendo grip anche nella gomma dietro per lui si è complicato tutto. Verso la fine ha avuto un guaio alla M1, si è fermata la sua Yamaha e dobbiamo scoprire cosa sia successo”. Riguardo a Quartararo e Vinales, invece: “Sono contento per Fabio Quartararo e per Vinales, la gara è stata strana. Siamo stati ... Leggi su sportface

