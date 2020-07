Mihajlovic deluso: «Quando perdi 5-1 devi stare zitto e vergognarti» – VIDEO (Di domenica 19 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta contro il Milan a San Siro. Le sue parole Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta rimediata dal Bologna contro il Milan a San Siro. Le sue parole. «Quando perdi 5-1 devi stare zitto e subire le critiche. Chiedo scusa alla società e ai tifosi, c’è da vergognarsi. Se c’è dignità nei miei giocatori, spero facciano lo stesso. Non sono arrabbiato, sono deluso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

