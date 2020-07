Maria De Filippi sostituisce Milly Carlucci: terremoto su Rai Uno (Di domenica 19 luglio 2020) L’approdo di Maria De Filippi su Rai Uno, seppur per una sola serata, ha già scatenato reazioni a dir poco contrastanti tra i maggiori critici della rete. La conduttrice di Amici e Uomini e Donne, costretta per la prossima stagione a limitare la propria attività (complice la momentanea cancellazione di C’è Posta Per Te), affiancherà le amiche Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia nello speciale del 25 aprile. Una scelta che ha raccolto critiche a non finire, vista anche la vicinanza di De Filippi con il concorrente mondo Mediaset; e che potrebbe portare ad una frattura importante con un altro nome chiave di Rai Uno come Milly Carlucci. Lo speciale di Milly Carlucci cancellato per far posto a quello di Maria De ... Leggi su velvetgossip

trash_italiano : 40 telecamere puntate addosso, la redazione che controlla, Maria De Filippi che gestisce tutto e lui se ne esce con… - rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - lamescolanza : #MariaDeFilippi ammette di aver fatto errori come genitore: ‘Ho esagerato, stavo troppo addosso a mio figlio’. Poi… - ErmannoClaypoo1 : 'Che palle il calcio!' Cresciute a Backstreet Boys e Maria De Filippi. - zazoomblog : Maria De Filippi la famiglia si allarga con una nuova adozione: è una femminuccia e si chiama Filippa - #Maria… -