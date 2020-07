Lokomotiv Mosca, parla il direttore generale: “Joao Mario? L’Inter è pronta a venirci incontro” (Di domenica 19 luglio 2020) Vasily Kiknadze, direttore generale della Lokomotiv Mosca, ha rilasciato un’intervista all’agenzia Tass in merito al futuro di Joao Mario, in bilico tra il club russo e l’Inter: “Sarà importante il pensiero dell’allenatore in merito all’eventuale riscatto del calciatore. Nonostante l’Inter sia pronta ad abbassare le sue richieste, nulla è ancora deciso“. Leggi su sportface

