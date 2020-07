Lillo Foti a CalcioWeb: “Il Livorno non mi interessa, ho fatto solo da interlocutore”. I retroscena sulla trattativa (Di domenica 19 luglio 2020) Una notizia è rimbalzata questa mattina, rilanciata dal Corriere dello Sport: l’ex presidente della Reggina Lillo Foti avrebbe fatto da “garante” ad una cordata bolognese che avrebbe versato 100 mila euro per l’acquisto del Livorno dopo l’addio di Spinelli. Lo stesso Foti, però, in esclusiva a CalcioWeb, ha tenuto a precisare come stanno realmente le cose in merito al suo presunto interessamento: “Non faccio parte del gruppo di imprenditori che vuole rilevare il Livorno – ha detto ai nostri microfoni – Sono amici e brave persone, mi hanno chiesto un contatto del presidente Spinelli con cui ho una conoscenza e ottimi rapporti da tempo, così ho fatto da ... Leggi su calcioweb.eu

