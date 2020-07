Juventus, Zazzaroni: “Paratici? Lo paragono a Moggi” (Di domenica 19 luglio 2020) Non smette mai di stupire con le sue parole Ivan Zazzaroni, direttore de “Il Corriere dello Sport“, che nell’edizione odierna del quotidiano si è lasciato andare ad un paragone piuttosto azzardato. Zazzaroni ha infatti dichiarato che Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, gli ricorda Luciano Moggi, celebre in negativo per lo scandalo Calciopoli. Il motivo è legato alla simile strategia di mercato adottata dai due, entrambi intenzionati ad acquistare dalle squadre che potrebbero insidiare i bianconeri in patria. Zazzaroni, in particolare, si riferisce alle ultime voci di mercato riguardo un possibile approdo a Torino del centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata. Leggi su sportface

