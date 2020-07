Juventus, Pagliuca: «Sarri? Non è facile sostituire Allegri» (Di domenica 19 luglio 2020) Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale Italiana, ha parlato delle difficoltà di Sarri alla Juventus Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter e della Nazionale Italiana, ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, delle difficoltà che sta avendo Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. «sostituire Allegri non è facile. Ha fatto fatica ma nonostante tutto è in corsa per la Champions e ad un passo da vincere il campionato. Fossi nei dirigenti della Juve gli darei ancora fiducia, è un allenatore innovativo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

