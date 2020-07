Juventus- Lazio, arbitra Orsato. Al Var c’è Mazzoleni (Di domenica 19 luglio 2020) Sarà Daniele Orsato di Schio l’arbitro di Juventus-Lazio, posticipo della 15ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2019/20 in programma domani alle 21.45. La coppia di guardalinee sarà Manganelli – Preti, il quarto uomo Piccinini e al Var Mazzoleni e Schenone. Foto sito-aia-Orsato L'articolo Juventus- Lazio, arbitra Orsato. Al Var c’è Mazzoleni proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il fischietto di Schio designato per la sfida in programma domani sera ROMA (ITALPRESS) - Sarà Daniele Orsato a dirigere Juventus-Lazio, posticipo della 15esima giornata di ritorno, in programma ...L'ultimo turno di campionato non ha generato un avvicinamento tra le due squadre, visto il pareggio con cui hanno concluso il 33esimo turno sia Juventus che Lazio. Se Madama non dovesse battere i bian ...