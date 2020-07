Infortunio Bailly, brutto colpo alla testa: partita sospesa per 10 minuti e ossigeno in campo [FOTO e VIDEO] (Di domenica 19 luglio 2020) Infortunio Bailly – Attimi di paura nel corso della semifinale di FA Cup di oggi tra Manchester United e Chelsea (per la cronaca vinta 1-3 dai Blues, che approdano così in finale). Nel corso della gara, brutto scontro alla testa tra Bailly e Maguire. Ad avere la peggio è stato il primo, che ha perso molto sangue ed è stato necessario l’ossigeno per rianimarlo. La sfida è stata anche sospesa per 10 minuti circa per permettere le cure del caso. Poi il calciatore è uscito in barella ed è stato trasportato in ospedale. In basso il VIDEO dello scontro con Maguire, in alto la FOTOGALLERY con alcune immagini. This is the clash that has caused ... Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Infortunio #Bailly, brutto colpo alla testa: partita sospesa per 10 minuti e ossigeno in campo [FOTO e VIDEO] - - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #FACup | #ManUtd, il brutto infortunio di Bailly e la sconfitta contro il Chelsea che vola in finale contro l'Arsenal https:… - DiMarzio : #FACup | #ManUtd, il brutto infortunio di Bailly e la sconfitta contro il Chelsea che vola in finale contro l'Arsen… - Fprime86 : RT @SkySport: FA Cup, brutto infortunio per Bailly: ossigeno in campo - Fprime86 : RT @cmdotcom: #FACup: il Chelsea vince 3-1 contro il Manchester United e vola in finale con l'Arsenal. Infortunio choc per #Bailly #Manches… -