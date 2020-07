Il focolaio della Liguria e il ristorante Best Sushi di Savona chiuso per precauzione dopo il boom di contagi (Di domenica 19 luglio 2020) dopo l’appello a restare a casa della dirigente dell’ospedale Santa Corona, la Stampa racconta che il ristorante Best Sushi di Savona è stato chiuso per precauzione dopo il boom di contagi in zona. Il focolaio della Liguria e il ristorante Best Sushi di Savona chiuso per precauzione dopo il boom di contagi Secondo il quotidiano il virus ha cominciato a circolare tra i tavolini, seppure diradati dalla precisa osservanza alle norme anti-Covid, mercoledì 8 luglio. Risultato: a ... Leggi su nextquotidiano

Sei cittadini di nazionalità bengalese sono risultati positivi al coronavirus. Vivevano tutti insieme, stretti in un appartamento per risparmiare in attesa di potersi permettere un alloggio migliore e ...

Il focolaio che spaventa la Liguria. Positivi il campione e 3 infermiere

savona. «Sai, avevo paura che succedeva. Fin dal primo giorno che ho riaperto. Ma così no». Leo Chen è un ragazzo di ventotto anni che, a dispetto di un italiano parlato esattamente come ti aspetti lo ...

