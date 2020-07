I demoni di Angela (Di domenica 19 luglio 2020) E’ possibile che finisca con con un “no deal”, senza accordo, dice Angela Merkel arrivando in mattinata all’Europa building dove per il terzo giorno consecutivo sono riuniti i 27 leader europei alla ricerca di intesa sul Recovery fund. Vale la pena puntare i riflettori sulla cancelliera tedesca, la ‘regina’ di ogni negoziato europeo da quando è al potere in Germania, 15 anni, la portatrice d’acqua all’idea del pacchetto ‘Next generation Eu’ affidato all’elaborazione della Commissione europea, la prima a volere un accordo comunitario, lei che prima del summit aveva promesso di adoperarsi per la mediazione e il compromesso.Anche Merkel è sotto lo scacco dei frugali, quei 4-5 paesi che stanno bloccando l’Europa a 27. Ed è anche per questo che, specificano fonti diplomatiche, la ... Leggi su huffingtonpost

