«Gli infedeli», il remake italiano riuscito a metà (Di domenica 19 luglio 2020) Su Netflix dal 15 luglio è disponibile Gli infedeli, remake italiano del film francese del 2021 (Les infidèles), con una sceneggiatura firmata a sei mani da Filippo Bologna insieme al regista Stefano Mordini e a Riccardo Scamarcio, coinvolto anche come interprete. Il tema, quello dell'infedeltà, già scomodo di per sé, diventa ancora più difficile nel caso di un remake, dal momento che ci si aspetta che il nuovo film aggiunga qualcosa all'originale. «Se un uomo tradisce, tradisce a metà», dice uno dei personaggi interpretati da Riccardo Scamarcio all'inizio de Gli infedeli: una citazione di Julio Inglesias che vale come dichiarazione d'intenti del e per il film stesso, come si evince al termine degli 88 minuti di ... Leggi su gqitalia

WeCinema : 'È la mano di Massimo Fiocchi (montatore di fiducia di Salvatores, Faenza e Comencini) che guida le danze: ora acce… - beitiriss : Mamma mia, Gli Infedeli tre sere fa, Sotto il sole di Riccione oggi........... sembro masochista ma giuro che no. - FenomenaleB : @Libero_official Cosa vuoi che dica? Per lui gli infedeli islamici sono da difendere non certo da punire. - Corriere : RT @pabaldini: @Corriere @pabaldini #DigitalEdition #MarilynMag La piazza del #cinestreaming #GliInfedeli #Radioactive #UnAmoreeMilleMatrim… - Corriere : RT @pabaldini: @Corriere @pabaldini #DigitalEdition #MarilynMag / Cinestreaming, cosa vi siete persi? #GliInfedeli #Radioactive #UnAmoreeMi… -