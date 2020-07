Ghost of Tsushima: dove trovare tutti i santuari Shinto (Di domenica 19 luglio 2020) Finalmente è uscita la nuova esclusiva Sony, Ghost of Tsushima, in questa guida scoprirete dove trovare tutti i santuari e come ottenere i loro Amuleti Ghost of Tsushima è un videogioco open world sviluppato da Sucker Punk e pubblicato da Sony. Si tratta di un’avventura che da enorme importanza all’esplorazione, premiando il giocatore con premi e tesori. Tra questi ci sono i santuari che sono raggiungibili da Jin con salti e impervie arrampicate, che donano al giocatore potenti amuleti. In tutto sono 16, nascosti nell’isola di Tsushima e noi vi diremo dove trovarli. Scopriamo quindi insieme come localizzare tutti i santuari in ... Leggi su tuttotek

Ghost Tsushima Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ghost Tsushima