Gattuso cambia la mediana: dentro Elmas ed Allan (Di domenica 19 luglio 2020) Dopo Demme, fuori anche Zielinski e Fabian. Gattuso cambia tutto il centrocampo con il doppio cambio del minuto 80: al posto del polacco e dello spagnolo entrano per il finale di gara Elmas ed Allan. Leggi su tuttonapoli

NapoliceI : Napoli-Udinese: probabili formazioni, Gattuso cambia ancora il tridente - sscalcionapoli1 : Auriemma su Tuttosport: 'Gattuso cambia 8 pedine e torna alla formazione più affidabile' #ForzaNapoliSempre - franco_porto : @Torrenapoli1 Ho letto di un 'Gattuso che cambia tutto', se oggi non si vince, ma soprattutto non di convince, si r… - ForzAzzurri1926 : NAPOLI-UDINESE, GATTUSO CAMBIA IL NAPOLI....ECCO CHI SCENDERA' IN CAMPO!!! >>> - Alenize82 : @NanniNOVI @NonEvoluto Nel calcio alla fine contano i punti fatti e i risultati. Poi può ovviamente non piacere il… -