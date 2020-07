Friedkin torna alla carica per la Roma e forza Pallotta all'addio (Di domenica 19 luglio 2020) Come si suol dire: "Non è finita finchè non è finita". È un po' l'assunto della trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per la cessione della Roma al magnate texano. Sembrava tutto fatto e definito fino all'esplosione dell'emergenza sanitaria, salvo poi arenarsi con l'arrivo della pesante crisi economica globale. AS Roma v Genoa CFC - Serie A Dopo la pandemia non erano più proponibili i 750 milioni di euro del "vecchio" accordo, così come per Pallotta erano "irricevibili" i 490 offerti in... Leggi su 90min

