F1 Gp Ungheria, Leclerc: “Gara non semplice, c’e tanto lavoro da fare” (Di domenica 19 luglio 2020) Questo pomeriggio in Ungheria si è tenuto il terzo Gran Premio stagionale di Formula 1 2020, in cui Lewis Hamilton ha centrato la seconda vittoria consecutiva davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas. Le due Ferrari hanno vissuto l’ennesima difficile domenica culminata con il sesto posto di Sebastian Vettel e l’undicesimo di Charles Leclerc, addirittura fuori dalla zona punti. Il monegasco è consapevole dei problemi incontrati oggi e delle lacune della vettura e, attraverso il proprio profilo Twitter, ha espresso il suo pensiero in merito: “Ha dato tutto in difesa all’inizio della gara, ma è stato molto complicato con le gomme morbide. Un sacco di lavoro da fare, anche se non è stata una gara semplice. Grazie per il supporto continuo anche nei momenti ... Leggi su sportface

