Crollo improvviso | ci sono morti sotto le macerie

Nelle scorse ore, una tragedia si è verificata facendo crollare improvvisamente un edificio di tre piani causando morti e feriti. In questo ultimo periodo e condizioni meteorologiche sono piuttosto instabili sulla località dove si è verificato il disastro. Con certezza si sa che i morti sono almeno tre e i feriti per ora sono circa 19. Dalle prime affermazioni l'edificio era in fase di ristrutturazione quando è crollato bloccando sotto le macerie decine di lavoratori. I soccorritori dell'esercito civile hanno raggiunto il posto della tragedia agendo immediatamente per il salvataggio dei superstiti. Quindi, come detto precedentemente la terribile tragedia si è verificata in Pakistan.

Ecco cosa è successo Nei giorni scorsi si è verificata una terribile tragedia in Nigeria, esattamente a Lagos, dove – come riportato da “Ewn.co.za” – un edificio residenziale a due piani in fase di ...

Crolla a terra colpito da un malore, muore sotto gli occhi della compagna

Si è sentito male all'improvviso, durante una passeggiata in paese. Pochi istanti drammatici: si è accasciato a terra, perdendo i sensi, sotto gli occhi della sua compagna. È stata proprio la donna a ...

