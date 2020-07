Coronavirus, Oms, nuovo record giornaliero di casi. Focolaio in agenzia turistica a Malaga. Aishwarya Rai Bachchan ricoverata d’urgenza. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di domenica 19 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia20.50 – Focolaio in agenzia turistica a Malaga In Spagna un Focolaio è stato registrato in agenzia turistica a Malaga. 11 i positivi registrati. 18.35 – Coronavirus, in Italia il ceppo più contagioso proveniente dalla Germania: i risultati di uno studio 18.10 – Le stime di Coldiretti sugli effetti del Coronavirus nel settore ... Leggi su newsmondo

NicolaPorro : Il #COVID?19 raccontato dal dottor #PieroAbruzzese: 'Siamo stati affidati a personaggi che di medico avevano ben po… - repubblica : Coronavirus, allarme dell’Oms: nel mondo è record di contagi in un giorno - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Los Angeles verso un nuovo lockdown. Il sindaco: 'Imminente ordine di restare a casa per i cittadini'… - cilento_news24 : Il Sole24h - Coronavirus, ultime notizie. Los Angeles verso nuovo lockdown. Usa, superate le 140mila vittime. Svolt… - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: #Coronavirus, ancora un lieve aumento dei contagi in Italia, 249, 14 le vittime. Record di nuovi casi nel mondo, quasi 260mila… -