Coronavirus, Aishwarya Rai Bachchan ricoverata d’urgenza. 85 bambini di meno di un anno positivi in Texas. A Roma chiuso mercato dell’Esquilino – LIVE (Di domenica 19 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia8.30 – Coronavirus, chiuso il mercato Esquilino a Roma La Polizia Locale di Roma ha dispoto la chiusura di tre giorni del mercato dell’Esquilino per il mancato rispetto delle disposizioni e delle norme di sicurezza contro il contagio. Nel corso degli accertamenti è emerso che i commercianti non indossavano le mascherine o che che non le indossavano nella maniera corretta. Inesistente il distanziamento tra le persone. Contestate inoltre alcuni violazioni ... Leggi su newsmondo

infoitcultura : La diva di Bollywood Aishwarya Rai ricoverata d'urgenza per Coronavirus insieme a figlia, marito e suocero - Dome689 : Coronavirus, contagiata l’attrice indiana Aishwarya Rai: l’ex miss mondo ricoverata con la figlia di 8 anni - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #Coronavirus, contagiata famiglia di super-vip indiani. Ex Miss Mondo grave con la figlia - valentinadigrav : RT @tempoweb: #Coronavirus, contagiata famiglia di super-vip indiani. Ex Miss Mondo grave con la figlia - zaklina77777777 : RT @tempoweb: #Coronavirus, contagiata famiglia di super-vip indiani. Ex Miss Mondo grave con la figlia -