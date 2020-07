Corona virus: Italia, incremento di attualmente contagiati. Seconda volta da 84 giorni: 12440 positivi a test (+72 in un giorno) con 35045 decessi (3) e 196949 guariti (143). Totale di 244434 casi (218) Dati della protezione civile. In Lombardia nessun decesso per la pandemia, non accadeva dal.22 febbraio (Di domenica 19 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, incremento di attualmente contagiati. Seconda volta da 84 giorni: 12440 positivi a test (+72 in un giorno) con 35045 decessi (3) e 196949 guariti (143). Totale di 244434 casi (218) <span class="subtitle">Dati della protezione civile. In Lombardia nessun decesso per la ... Leggi su noinotizie

NoiNotizie : #Lombardia: nessun decesso per #coronavirus corona virus nelle ultime 24 ore, non accadeva da 149 giorni (22 febbraio) - NoiNotizie : #coronavirus Corona virus: #Italia, incremento di attualmente contagiati. Seconda volta da 84 giorni: 12440 positiv… - fabriziostacci1 : @palamini_maria @matteosalvinimi ....rinviato per corona virus - Barbara86764611 : RT @_House_M_D: Quando i giornalisti scrivono: Aggiornamento Corona Virus • + 300 casi • Nelle ultime 24 ore, SOLO 3 morti Mi verrebbe vogl… - _House_M_D : Quando i giornalisti scrivono: Aggiornamento Corona Virus • + 300 casi • Nelle ultime 24 ore, SOLO 3 morti Mi verre… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus Coronavirus, bollettino Lazio: 17 casi in 24 ore. La Regione: «Uso mascherine o si dovrà richiudere» Il Messaggero Coronavirus, oggi in Italia decessi al minimo storico: 3 vittime nelle ultime 24 ore. Non succedeva da febbraio

Diminuisce il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della salute sono 219, a fronte dei 249 di ieri. Nel bollettino però odierno viene eviden ...

Coronavirus, nessun nuovo contagiato nel Novarese. Restano due i ricoverati al Maggiore

Da due giorni la situazione è invariata all’ospedale Maggiore. Restano due oggi – domenica 19 luglio – i ricoverati positivi al Covid 19. Giovedì erano quattro, da venerdì il numero è rimasto invariat ...

Diminuisce il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della salute sono 219, a fronte dei 249 di ieri. Nel bollettino però odierno viene eviden ...Da due giorni la situazione è invariata all’ospedale Maggiore. Restano due oggi – domenica 19 luglio – i ricoverati positivi al Covid 19. Giovedì erano quattro, da venerdì il numero è rimasto invariat ...