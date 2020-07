CLASSIFICA – Il Napoli ritrova la vittoria: azzurri riagganciano il Milan al 6° posto (Di domenica 19 luglio 2020) Nel match al San Paolo contro l’Udinese, il Napoli trova di nuovo la vittoria. Dopo il gol del pareggio di Arek Milik, decisivo ai fini del risultato, una straordinaria rete allo scadere di Matteo Politano. Leggi su tuttonapoli

luca_neri15 : #Classifica ultime 6 sei giornate: Sampdoria 15 Milan 14 Atalanta 14 Sassuolo 14 Inter 13 Juventus 11 Fiorentina 1… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: CLASSIFICA – Il Napoli ritrova la vittoria: azzurri riagganciano il Milan al 6° posto - tuttonapoli : CLASSIFICA – Il Napoli ritrova la vittoria: azzurri riagganciano il Milan al 6° posto - PianetaMilan : #SerieA - Primo verdetto ufficiale: #SPAL in #SerieB! - Alemilanista86 : Ricordo che anche se ce lo mettono davanti per la Classifica avulsa siamo avanti noi con il Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : CLASSIFICA Napoli

Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in casa l’Udinese di Luca Gotti per la 34ª giornata di Serie A. (Calcio News 24) Entrambe le squadre sono reduci da due pareggi lo scorso turno di campionato.18:50.Un missile di Politano in pieno recupero regala al Napoli i tre punti contro l'Udinese. Finisce 2-1 al San Paolo ed è un successo in rimonta che non cancella l'impressione di una squadra azzurra in fa ...