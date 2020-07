Bambino di 10 anni cade nella buca di un cantiere e muore: 'Stava giocando con altri bambini' (Di domenica 19 luglio 2020) Inciampa mentre gioca , cade nella buca di un cantiere e muore . Shea Ryan, 10 anni, Stava giocando in un'area lontano da casa quando è inciampato cadendo nella buca di un cantiere edile in un ... Leggi su leggo

SkyTG24 : Brescia, bimbo di sei anni finisce sott'acqua in piscina: è gravissimo - SkyTG24 : Bridger Walker, un bambino di 6 anni ha salvato la sorella minore dall'attacco di pastore tedesco ed è stato contat… - Marco_chp1 : RT @infoitinterno: Brescia, bambino di sette anni muore in piscina: si è sentito male dopo essersi tuffato - hrdcrimar : RT @WillHerondaleJC: ho letto la storia di questo bambino di 6 anni, Bridger, che ha salvato la sua sorellina da un cane subendo gravi feri… - Italia_Notizie : Malore dopo un tuffo: bimbo di 7 anni muore annegato nella piscina comunale a Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino anni

Un bambino di 7 anni è morto annegato nella piscina comunale di Brescia: dopo essersi tuffato in acqua ha accusato un malore Un bambino di 7 anni è morto nel pomeriggio di domenica alla piscina comuna ...Divertimento, magia, stupore: sono queste le prime parole che vengono in mente ad adulti e bambini quando si parla di Gardaland. Una favola che, per il parco divertimenti più famoso e visitato d’Itali ...