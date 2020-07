Antonella Fiordelisi in bikini a bordo piscina, curve sensuali e provocanti: «Strepitosa, sembri dipinta!» (Di domenica 19 luglio 2020) Fisico da modella e fascino da seduttrice, stiamo parlando dell’incredibile Antonella Fiordelisi. L’influencer si sta godendo le sue vacanze in giro per l’Italia prima la costa Amalfitana e ora la Puglia. Non male! Per ogni spiaggia che visita regala ai suoi followers delle foto davvero da capogiro, proprio come il suo ultimo scatto. Una foto in bikini a bordo piscina da togliere il fiato. Antonella Fiordelisi si è fatta conoscere partecipando a Temptation Island e da quel giorno nessuno ha più dimenticato il suo viso. Tanti i progetti che ha nascosto nel cassetto e quelli che sono venuti alla luce, come quella volta che si è improvvisata cantante. Leggi anche >> Elisa Isoardi costume rosso fuoco in copertina, scollo a cuore ... Leggi su urbanpost

andpellegrino : L’ultimo shooting di Antonella Fiordelisi targato Arte Vietrese Elisabetta Franchi - infoitsalute : Francesco Chiofalo dopo il tumore, Antonella Fiordelisi: “Non fa i controlli e non segue le terapie” - infoitsalute : Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi disperata: 'Non si cura più' - infoitsalute : ‘Temptation Island’, Antonella Fiordelisi risponde alla lettera di Francesco Chiofalo lanciandogli una provocazione… - infoitsalute : Antonella Fiordelisi preoccupata per Francesco Chiofalo Non vuole pi fare i controlli -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Fiordelisi Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi in ansia: “Non vuole più fare i controlli” Thesocialpost.it Antonella Fiordelisi in bikini a bordo piscina, curve sensuali e provocanti: «Strepitosa, sembri dipinta!»

Fisico da modella e fascino da seduttrice, stiamo parlando dell’incredibile Antonella Fiordelisi. L’influencer si sta godendo le sue vacanze in giro per l’Italia prima la costa Amalfitana e ...

Le foto di Francesca Antonelli

Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 15 anni di matrimonio, lui le dedica Unica di Venditti Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano oggi, 19 giugno 2020, il loro quindicesimo anniversario di ma ...

Fisico da modella e fascino da seduttrice, stiamo parlando dell’incredibile Antonella Fiordelisi. L’influencer si sta godendo le sue vacanze in giro per l’Italia prima la costa Amalfitana e ...Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano 15 anni di matrimonio, lui le dedica Unica di Venditti Francesco Totti e Ilary Blasi festeggiano oggi, 19 giugno 2020, il loro quindicesimo anniversario di ma ...