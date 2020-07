28 anni fa la strage di via D’Amelio. Il ricordo di Paolo Borsellino nel video di Giorgia Meloni (Di domenica 19 luglio 2020) 19 luglio 1992. Dopo aver pranzato con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Paolo Borsellino si recò insieme alla sua scorta in via D’Amelio, dove vivevano sua madre e sua sorella Rita. Alle 16:58 una Fiat 126 imbottita di tritolo, che era parcheggiata sotto l’abitazione della madre, detonò al passaggio del giudice. Uccise – oltre a Borsellino – anche i cinque agenti di scorta. I loro nomi: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. L’unico sopravvissuto fu l’agente Antonino Vullo perché – al momento della deflagrazione – stava parcheggiando uno dei veicoli della scorta. Paolo Borsellino, il ricordo di Giorgia ... Leggi su secoloditalia

