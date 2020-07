volontari temporanei Protezione Civile sono il nostro futuro (Di sabato 18 luglio 2020) In Fvg sono stati oltre 2000 e 200 continueranno l’attività Maniago, 18 lug – “Nella difficoltà, ancora una volta la nostra Regione è riuscita a scrivere una pagina memorabile della sua storia, grazie anche al valido supporto della Protezione Civile e dei tantissimi giovani che ad essa si sono avvicinati temporaneamente. L’auspicio è che questi ultimi confermino il loro impegno, perché rappresentano il futuro di questo importante settore” Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi partecipando a Maniago alla cerimonia con cui l’amministrazione comunale ha consegnato dei riconoscimenti a quanti si sono impegnati nella gestione dell’emergenza coronavirus nella Città ... Leggi su udine20

CoESItalia : Nuovo Articolo: Consiglio Direttivo Nazionale CRI: approvata formazione per rendere soci i “Volontari temporanei”,… - DRK_Eggesin : RT @cribagnidilucca: •Serata informativa per i nostri Volontari Temporanei che si sono avvicinati al volontario durante l'emergenza #Covid1… - merisand : RT @cribagnidilucca: •Serata informativa per i nostri Volontari Temporanei che si sono avvicinati al volontario durante l'emergenza #Covid1… - CriAppia : Consiglio Direttivo Nazionale CRI: approvata formazione per rendere soci i “Volontari temporanei”, nuovo Regolament… - cribagnidilucca : •Serata informativa per i nostri Volontari Temporanei che si sono avvicinati al volontario durante l'emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : volontari temporanei 22.49 / Oltre 2mila volontari temporanei per la Protezione civile Fvg Il Friuli Notizie dalla Giunta

Maniago, 18 lug - "Nella difficoltà, ancora una volta la nostra Regione è riuscita a scrivere una pagina memorabile della sua storia, grazie anche al valido supporto della Protezione civile e dei tant ...

Prot. Civile, Riccardi (Fvg): volontari temporanei sono nostro... -2-

Roma, 18 lug. (askanews) - Una attenzione al prossimo che è proseguita con l'invio in piena emergenza di uomini della Protezione civile a Fiume per dare supporto alla popolazione locale copita dal sis ...

Maniago, 18 lug - "Nella difficoltà, ancora una volta la nostra Regione è riuscita a scrivere una pagina memorabile della sua storia, grazie anche al valido supporto della Protezione civile e dei tant ...Roma, 18 lug. (askanews) - Una attenzione al prossimo che è proseguita con l'invio in piena emergenza di uomini della Protezione civile a Fiume per dare supporto alla popolazione locale copita dal sis ...