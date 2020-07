Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 19:30 (Di sabato 18 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 18 LUGLIO 2020 ORE 19.20 SIMONE PAZZAGLIA BUONA SERA E NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RESTA SCORREVOLE IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA SAN CESAREO E L’ENTRATA DEL GRA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA DOVE IL TRAFFICO è TORNATO REGOLARE SULL’APPIA INVECE RALLENTAMENTI PER CHI TRANSITA TRA FORMIA E MARINA DI MINTURNO IN AMBO LE DIREZIONI SPOSTANDOCI SULLA LITORANEA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LIDO DI OSTIA E ANZIO PER CHI VIAGGIA IN AMBO I SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE SU VIA DEI MONTI LEPINI ISTITUITO DA OGGI E FINO A 31 LUGLIO LIMITE MASSIMO DI VELOCITA DI 30KM/H, DIVIETO DI SORPASSO PER AUTOVEICOLI DAL KM 21+600 AL KM 22+200 E DAL KM 38+900 AL KM 39+400 SU TUTTE LE CORSIE ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 19:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-07-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Coronavirus, primi due casi a Roma. Veneto: attivi protocolli di sicurezza - TGR Veneto TGR – Rai