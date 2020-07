Una Vita, anticipazioni oggi 20 luglio: la decisione di Emilio (Di sabato 18 luglio 2020) anticipazioni “Una Vita”, trama puntata del 20 luglio 2020. Che cosa vedremo nell’episodio su Canale 5 dalle 14.10? Cinta vuole che Emilio renda pubblica la loro storia, ma la madre del ragazzo, Felicia, non approva… Emilio, pressato da Cinta che chiede di rendere pubblica la loro relazione, si trova costretto a chiudere il rapporto con la ragazza, dal momento che sua madre Felicia non approva la loro storiaArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 20 luglio: la decisione di Emilio dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

