Si ferma l’Atalanta | Pessina salva il Verona | al Bentegodi è 1-1

Si ferma l'Atalanta in un match che potrebbe sancire il suo definitivo addio dalla lotta per lo scudetto. I nerazzurri vengono bloccati dall'ottimo Hellas Verona di Ivan Juric, che gioca un brutto scherzo al maestro Gian Piero Gasperini. Con questo risultato, la Dea si piazza in seconda posizione a pari punti con l'Inter, ma con una gara in più e rischia di essere staccata dagli uomini di Antonio Conte, oltre che superata dalla Lazio.caption id="attachment 993889" align="alignnone" width="1024" Duvan Zapata, Atalanta (Getty Images)/captionLA GARAL'Atalanta non vuole lasciare nulla di intentato e prova a conquistare altri punti per riaprire il campionato. Gli uomini di Gasperini devono fare i conti con la fisicità dell'Hellas Verona, che, nonostante il k.o. rimediato all'Olimpico contro la Roma, sembra essere in buona ...

tempoweb : L'Atalanta si ferma sul più bello: pari nella 'fatal' Verona #SerieA #VeronaAtalanta - MarkGeno147 : RT @Eurosport_IT: IL VERONA NON SMETTE DI STUPIRE! ???? La formazione di Juric ferma sul pari l'Atalanta del maestro Gasperini: Dea ora -6 d… - BergamoSport : Zapata batte un colpo, Pessina ferma l’Atalanta a Verona: 1-1 - forzaroma : Il #Verona ferma l'#Atalanta: 1-1 al Bentegodi #SerieA - larenait : #VeronaAtalanta Dopo l'Inter, il Verona ferma anche l'Atalanta. Le reti nella ripresa -

