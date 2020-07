“Se mancano clienti i ristorati cambino mestiere”: polemiche sul viceministro all’Economia Laura Castelli (Di sabato 18 luglio 2020) polemiche a non finire su Laura Castelli, vice ministro dell’Economia, per una frase detta sui ristoratori. Non sono certo ore facili per il viceministro dell’Economia Laura Castelli, rea di aver detto una frase non mandata giù sui ristoratori. La Castelli, esponente del Movimento 5 Stelle, dopo aver puntualizzato una situazione è stata attaccata da Fratelli … L'articolo “Se mancano clienti i ristorati cambino mestiere”: polemiche sul viceministro all’Economia Laura Castelli NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

CarloCalenda : Ma se invece: mancano i neuroni i viceministri cambino lavoro? - francescocosta : Per chi vuole conoscere la sua storia, le risorse non mancano. Io l'avevo raccontata poche settimane fa in un episo… - Push_Italy : RT @CarloCalenda: Ma se invece: mancano i neuroni i viceministri cambino lavoro? - Roy_Ven : RT @CarloCalenda: Ma se invece: mancano i neuroni i viceministri cambino lavoro? - 1967zini : RT @CarloCalenda: Ma se invece: mancano i neuroni i viceministri cambino lavoro? -

