Scadenze fiscali all’orizzonte: le imprese rischiano di finire fra le braccia degli usurai avverte la Cgia (Di sabato 18 luglio 2020) Come se di loro la crisi economica e la mancanza di liquidità non bastassero a non far dormire la notte imprenditori e commercianti, anche le ‘maledette’ Scadenze fiscali fanno la loro parte, spesso inducendo chi ne è oppresso a ‘soluzioni’ drammatiche. Ma non solo, nella maggior parte dei casi, tasse e gabelle ”spesso sono l’’innesco’ che attiva molte aziende a corto di liquidità a ‘contattare o ad essere ‘contattate’ dalle organizzazioni criminali, che da sempre possono contare su importanti disponibilità di denaro proveniente da attività illegali”, avverte la Cgia di Mestre, che propri oggi che oggi ha reso noto – e lanciato l’allarme – un dossier sulle imprese a ... Leggi su italiasera

